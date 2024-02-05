Москва 05 февраля 2024, 11:21 Более 12 тысяч человек получили жилье по реновации на северо-востоке Москвы Собянин: квартиры по реновации в СВАО Москвы получили свыше 12,3 тысячи человек Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Читать 360tv в

В Северо-Восточном округе Москвы больше 12,3 тысячи участников реновации стали обладателями новых квартир. Всего в СВАО программа охватила 499 домов, где проживают 86,5 тысячи человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Для волнового переселения подобрано 88 стартовых площадок», — отметил он.

Реклама

По словам главы города, в СВАО достроили 41 дом по реновации. Специалисты также возводят еще 29 жилых зданий и 23 — проектируют.

Мэр добавил, что в округе активно создают социальную инфраструктуру. В частности, в районе Алтуфьевский начали строить детский сад для 200 воспитанников. В перспективе там появятся школа и детсад.

В Отрадном на стадии строительства находится детсад для 250 человек и школа на 600 мест. В Марфине планируют возвести школу для 500 учеников. В Северном Медведкове построят спортивный комплекс с катком, а в Бутырском — с бассейном.

Почти 430 домов по реновации также начали проектировать и строить в Москве. Сейчас в проекте находятся 208 домов площадью более четырех миллионов «квадратов» и строится 221 здание площадью 4,16 миллиона квадратных метров.