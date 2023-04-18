Москва 18 апреля 2023, 20:57 Более 10 павильонов ВДНХ отремонтируют в этом году Мэр Москвы Собянин: в 2023 году завершится реставрация более чем 10 павильонов ВДНХ РИА «Новости»

Читать 360tv в

На ВДНХ продолжаются работы по реставрации комплекса. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, в этом году будут завершены работы по строительству и обновлению более чем 10 исторических павильонов.

«Среди них — „Мясная промышленность“, „Атом“, Выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан», — отметил мэр города.

Реклама

Он также добавил, что планируется открыть новые достопримечательности — парк «Орион» и «Лента Мебиуса».

Программа «Возрождение ВДНХ» действует с 2014 года. Ее цель — сохранить первоначальный вид и создать удобное современное пространство для отдыха. За эти годы отреставрировали более 10 павильонов и 26 объектов культурного наследия.

В Москве сегодня стартовали Дни исторического и культурного наследия. Они продлятся до конца месяца. У жителей и гостей столицы есть уникальная возможность посетить бесплатные экскурсии, памятники архитектуры, закрытые в обычное время, детские программы. Всего пройдет более 500 мероприятий.