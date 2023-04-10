10 апреля 2023, 13:03
Москвичей пригласили на бесплатные экскурсии в Дни исторического и культурного наследия
Собянин: в Дни исторического и культурного наследия в Москве пройдут бесплатные экскурсии
Дни исторического и культурного наследия в Москве начнутся с 18 апреля и продлятся до конца месяца. В это время жителей и гостей столицы ждет более 500 бесплатных экскурсий, рассказал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Давно полюбившаяся москвичам акция дает возможность посетить памятники архитектуры, закрытые в обычное время. Запланировано больше 500 бесплатных экскурсий по 120 объектам культурного наследия», — написал он.
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В акции впервые после реставрации примут участие павильон «Физика» на ВДНХ, Театр на Бронной и Литературный институт на Тверском бульваре. Москвичи смогут посетить классические столичные особняки XVIII–XIX веков, в том числе усадьбы Разумовского, Рахмановых и Барышникова.
Кроме того, в столице проведут экскурсии «Многоэтажное наследие» — их посвятили новаторской архитектуре начала XX века. Гостям покажут здание Центросоюза и доходный дом Быкова. Также им разрешат подняться на крышу Дома Наркомфина и расскажут про первый небоскреб Москвы — Дом Нирнзее.
Для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья подготовили отдельные программы. Записаться на экскурсии можно через портал «Узнай Москву».
Экскурсии
Сергей Собянин
Москва 2023
Правительство Москвы
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