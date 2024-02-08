Москва 08 февраля 2024, 13:48 Москвича задержали в ТЦ за кофту с рунами «Осторожно, новости»: мужчину задержали в ТЦ на юге Москвы за кофту с рунами РИА «Новости»

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Жителя Москвы задержали за принт в виде рун на кофте. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным издания, на днях 33-летний житель столицы в черной толстовке с рунами «Одал» зашел в ресторан быстрого питания в торговый центр на юге Москвы. Сотрудники полиции заметили подозрительный принт на одежде посетителя и начали разбираться. Они сочли эмблему за символ СС, связанный с Аненербе и охранными отрядами национал-социалистов.

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Молодого человека задержали. Против него составили протокол о демонстрации экстремистской символики и увезли в суд. Там он признал себя виновным и рассказал, что последние пять лет поддерживает национализм и идеологию белого движения.

Суд отправил мужчину в изолятор на 10 суток. При этом кофту оставили владельцу.

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