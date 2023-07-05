Общество 05 июля 2023, 16:49 Почти 20 человек сдали ЕГЭ на 300 баллов в России Рособрнадзор: 17 человек в 2023 году сдали ЕГЭ на 300 баллов РИА «Новости»

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Единый государственный экзамен в 2023 году на 300 баллов по результатам трех экзаменов сдали 17 человек. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

На 200 баллов сдали 456 человек, а 100 баллов за ЕГЭ заработали свыше семи тысяч выпускников.

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По предварительной оценке, в 223 году увеличилось число стобалльников и получивших высокие средние оценки практически по всем предметам.

Средний показатель тестовых баллов увеличился по литературе и химии, но ухудшился по профильной математике, информатике, английскому языку, обществознанию и истории.

Средний балл за ЕГЭ по русскому языку составил 68,43, по обществознанию — 56,4, по профильной математике — 55,62, по географии — 54,6, по биологии — 50,87, по информатике — 58,39, по английскому языку — 66,3.

Итоговый государственный экзамен в 2023 году прошел в 26 мая по 20 июня. На местах работали 8700 медицинских работников и свыше 15 тысяч общественных наблюдателей.