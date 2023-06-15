Москва 15 июня 2023, 11:31 Бизнес-портал для представителей туротрасли запустили на Russpass Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о запуске бизнес-портала на Russpass Сайт мэра и правительства Москвы

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В отечественном туристическом сервисе Russpass появился бизнес-портал для взаимодействия между партнерами из разных стран и городов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

По словам мэра, бизнес-портал объединит российских и зарубежных представителей туристического бизнеса. В него внедрили календарь событий Мостуризма на каждый месяц с возможностью для туроператоров самостоятельно публиковать данные.

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На портале можно воспользоваться калькулятором для расчета размера грантов от города на туризм и фотобанком с красивыми видами Москвы.

Скоро заработают сервисы поиска контактов и назначения встреч, подбора площадки и подрядчика для организации мероприятий в столице. Сергей Собянин Мэр Москвы

Собянин уточнил, что рубрика «Бизнес» в онлайн-журнале Russpass Mag будет пополняться полезными материалами, аналитическими статьями и интервью с лидерами рынка. За три года работы им воспользовались свыше семи миллионов раз.

Ранее Russpass обновил онлайн-журнал о туризме в России.