Общество 14 июня 2023, 14:17 Russpass обновил онлайн-журнал о туризме в России Заммэра Москвы Сергунина: Russpass стал полноценным цифровым журналом о туризме в России Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Онлайн-журнал о туризме в России Russpass Mag стал полноценным цифровым изданием, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Разработчики издания добавили новые рубрики, усовершенствовали интерфейс и расширили возможности поиска.

Реклама

В онлайн-журнале можно прочитать публикации в разделах «Москва», «Россия», «Люди», «Инструкции», а также материалы спецпроекта «Лето в Москве».

Так, например, в разделе о столице опубликованы подборки о жизни в мегаполисе, а в рубрике «Россия» — информация о маршрутах и достопримечательностях. Героями раздела «Люди» стали путешественники, предприниматели, создатели туристических стартапов, популяризаторы местной кухни и художники.

Найти материалы можно через систему тематических хештегов или по вкладкам. Публикации сортируются как по отдельным регионам или темам, так и по авторам.