Москва 24 января 2024, 17:06 Строительство электродепо «Южное» вышло на финишную прямую в Москве Собянин анонсировал скорое завершение строительства электродепо «Южное» в Москве Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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В Москве за 13 лет возвели или капитально отремонтировали 12 электродепо. Сейчас в Братееве достраивают электродепо «Южное» Замоскворецкой ветки метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Это не только стоянка для вагонов: здесь ремонтируют составы и следят за их чистотой», — уточнил он.

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Глава города отметил, что благодаря новому электродепо «Южное» получится решить важные задачи. Одной из них стало создание вместе с соседним вагоноремонтным заводом «Братеево» крупнейшего в России комплекса, где будут обслуживать и ремонтировать вагоны метро.

Кроме того, на самой протяженной и востребованной зеленой ветке запустят новые составы. На втором этапе реконструкции депо «Сокол» перестроят старый корпус, возведенный в 1938 году.

По словам Собянина, электродепо нужны, чтобы открывать новые линии. В этом году запустят «Столбово», а к 2030 году — «Ильинское», «Бирюлевское» и «Троицкое».

Смотровые канавы отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Столбово» уже начали обустраивать в Новой Москве. Их будут использовать для ночного отстоя, ремонта и очистки поездов двух веток подземки.