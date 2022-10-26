Автомобиль загорелся на проезжей части в Москве | 360°

Москва 26 октября 2022, 22:44 Автомобиль загорелся на проезжей части в Москве Дептранс: на дублере Ленинского проспекта загорелся автомобиль РИА "Новости"

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Легковушка загорелась в среду вечером на дороге-дублере на Ленинском проспекте в районе дома № 139. Об этом сообщил в своем Telegram-канале транспортный комплекс Москвы.

На месте происшествия работали столичные оперативные службы. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Информация о пострадавших уточняется.

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Уточняется, что ЧП не повлияло на автомобильное движение на Ленинском проспекте.

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Ранее два грузовика столкнулись на внутренней стороне 52-го километра МКАД. Из-за аварии движение по дороге-дублеру пришлось временно перекрыть.