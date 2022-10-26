Движение на внутренней стороне 52-го км МКАД возобновили после ДТП | 360°

Москва 26 октября 2022, 07:56 Движение на внутренней стороне 52-го км МКАД возобновили после ДТП Дептранс: на 52-м км МКАД столкнулись два грузовика, движение по дублеру восстановили РИА "Новости"

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На внутренней стороне 52-го километра МКАД столкнулись два грузовика. Из-за аварии движение по дороге-дублеру временно перекрывали, но к утру 26 октября возобновили, сообщил в своем Telegram-канале транспортный комплекс Москвы.

Авария произошла в 04:30. Грузовик сбавил ход и включил аварийный сигнал. Однако позади него на большой скорости ехал другой грузовик, произошло столкновение. Он протащил первый автомобиль на несколько метров вперед.

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На место съехались оперативные службы Москвы. «Известия» показали видео, на котором по дороге разбросаны стекла, один грузовик лежал опрокинутым, а другой взяли на буксир.

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В Дептрансе сообщили, что движение по дублеру временно закрыли, однако к семи часам утра его возобновили. Обстоятельства аварии установят специалисты. Информацию о пострадавших не объявляли.