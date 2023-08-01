Москва 01 августа 2023, 15:03 Асфальт заменили на участке Ленинградского проспекта в Москве Столичные службы заменили асфальт на Ленинградском проспекте в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Асфальтобетонное покрытие на участке Ленинградского проспекта обновили специалисты столичного комплекса городского хозяйства. Работы проводили на участке от Белорусского путепровода до Третьего транспортного кольца, включая дублеры. Об этом сообщила пресс-служба правительства Москвы.

Всего заменили более 84 тысяч квадратных метров асфальта. Работы проводили в ночное время с ограничениями для обеспечения безопасности движения. Сейчас строители начали наносить дорожную разметку.

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Ремонт потребовался из-за образования колейности. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна. Последний раз асфальт меняли в 2018 году.

Ленинградский проспект проходит через четыре района — Беговой, Аэропорт, Хорошевский и Сокол в Северном административном округе Москвы. Это самая широкая дорога в городе.

В этом году также отремонтируют еще несколько участков Ленинградского проспекта — от ТТК до Волоколамского тоннеля — и дорогу-дублер от дома 71а до улицы Маршала Шапошникова.

В июле началась вторая волна ямочного ремонта на внутриквартальных и внутридворовых дорогах в 28 муниципалитетах Московской области.