Москва 07 сентября 2023, 08:50 Аэропорты Внуково и Жуковский утром вводили ограничения на полеты Аэропорты Москвы и области возобновили работу после утренних ограничений РИА «Новости»

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Рано утром 7 сентября вводили частичные ограничения на прием и вылет лайнеров с аэропортов Жуковский, Внуково и Домодедово. Сейчас воздушные гавани вернулись к штатному режиму работы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

«Рано утром вводились частичные ограничения на прием и вылет воздушных судов с аэропортов Жуковский, Внуково и Домодедово. В связи с этим с целью обеспечения безопасности полетов на запасной аэродром ушло одно воздушное судно», — отметили в Росавиации.

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Несколько часов назад мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночное время в Раменском горокруге с помощью ПВО удалось пресечь очередную попытку атаки БПЛА на Москву. В результате случившегося никто не пострадал, также на месте падения обломков нет разрушений.

Ранее в полицию поступил анонимный звонок с предупреждением об атаке дронов на Москву. Неизвестный уточнил, что в сторону Манежной площади летят пять беспилотников с Украины.