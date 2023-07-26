Москва 26 июля 2023, 12:45 Абитуриенты подали более 135 тысяч заявлений на поступление в московские колледжи Заммэра Москвы Ракова: свыше 135 тысяч заявлений подали абитуриенты в столичные колледжи Сайт мэра и правительства Москвы

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С начала приемной кампании абитуриенты подали свыше 135 тысяч заявлений в столичные колледжи. Профессии в сфере промышленности, строительства и транспорта стали самыми популярными. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что за пять недель количество поданных абитуриентами заявлений в столице превысило контрольные цифры приема почти в 5,5 раза. Конкурс составил больше пяти человек на место.

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«В этом году в столице на 20% увеличили контрольные цифры приема более чем по 150 востребованным рабочим профессиям и специальностям», — отметила заммэра.

По ее словам, сейчас обучающиеся колледжей получают качественную практико-ориентированную подготовку, а также гарантии трудоустройства и высокий уровень дохода даже по меркам Москвы.

Абитуриенты могут до 15 августа отправить документы на mos.ru или подать их в колледже приемной комиссии. При этом на некоторые специальности с дополнительными вступительными экзаменами прием заявлений закончится 10 августа.

Ранее жителям столицы сообщили, что современную площадку для обучения мастеров слесарных работ откроют в московском колледже. Осенью студенты будут практиковаться на современном оборудовании.