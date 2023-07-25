Москва 25 июля 2023, 10:19 Московский колледж откроет современную площадку для подготовки слесарей Современную площадку для обучения мастеров слесарных работ откроют в московском колледже Сайт мэра и правительства Москвы

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В отделении «Севастопольское» московского образовательного комплекса «Юго-Запад» готовятся к открытию современной слесарной мастерской. Осенью студенты будут практиковаться на современном оборудовании, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В новом учебном году примерно 300 студентов будут учиться слесарному делу на сверлильных и токарных станках, заточных верстаках последнего поколения. В том числе 75 обучающихся по специальности «мастер слесарных работ», которая вошла в двадцатку перспективных и востребованных общероссийского рейтинга.

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По этому направлению в комплексе готовят высококвалифицированные мультифункциональные кадры с перспективой на успешное трудоустройство на предприятия группы компаний «Аэромакс», госкорпорации «Ростех», научно-производственного объединения «Алмаз» и других организаций.

В общей сложности в отделении «Севастопольское» оборудовали 10 мастерских. Ежегодно там обучаются востребованным профессиям почти 500 студентов. Около 100 выпускников каждый год устраиваются работать на предприятия, которые сотрудничают с комплексом.

Ранее педагогическое направление стало самым популярным в работе студенческих отрядов Москвы. Трудовой сезон для трех тысяч московских студентов стартует в мае и длится до августа.