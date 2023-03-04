Мир 04 марта 2023, 19:22 Звуки взрывов в небе напугали британцев Daily Mail: жители Великобритании приняли за взрыв звуки полета истребителей РИА «Новости»

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Жители крупных британских городов, в том числе Лестера и Лондона, устроили панику после «мощного взрыва». В итоге выяснилось, что это была звуковая волна истребителей, сообщила газета Daily Mail.

Горожане пожаловались на громкий хлопок и ощутимую тряску домов в субботу в полдень по местному времени. Испуганные жители звонили в полицию и государственные органы, чтобы сообщить о произошедшем.

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Вскоре выяснилось, что звуковую волну создали истребители RAF Typhoon. Их подняли в воздух по тревоге после того, как небольшой двухмоторный самолет Dash 8 перестал отвечать на попытки установить связь с земли.

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Позже экипаж воздушного судна сообщил, что на борту отказала система радиосвязи. После этого британское Минобороны сообщило жителям городов, что им не нужно опасаться.

Власти Великобритании заявили, что они поставят свои истребители Украине только при условии ухода с территории страны российских войск. Военные самолеты смогут заняться патрулированием приграничной территории.