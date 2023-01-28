Мир 28 января 2023, 04:51 Британия назвала условие для поставки истребителей Украине Telegraph: Британия передаст Украине истребители в случае вывода российских войск Unsplash

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Великобритания может поставить истребители Украине, при условии, что российские войска покинут ее территорию. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в королевских ВВС.

Передача киевскому режиму военных самолетов не является приоритетом для командования ВС Британии. Однако правительство может принять решение о поставках самолетов на Украину для патрулирования воздушного пространства страны, если российская армия покинет ее территорию.

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Руководство британскими вооруженными силами обеспокоено тем, что королевские войска не вносят существенного вклада в поддержку ВСУ, пишет издание. Для «победы Украины» требуется более деятельное участие всех войск, считает командование.

Представители Вооруженных сил Великобритании однако отметили, что для освоения британской техники требуется много времени. Например, управлять двумя тральщиками военнослужащих ВСУ обучают с июля 2022 года. При этом неизвестно, пропустит ли их Турция через Босфорский пролив.

Польша поставляет Украине модернизированные танки Т-72М1 — Twardy, избавляясь от советского наследия. После их «утилизации» власти планируют перевооружить собственную армию на американские танки Abrams за счет Европы.