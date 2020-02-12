Звезды Pornhub запишут «валентинки» для влюбленных
Поздравлять с праздником любви будут знаменитые порноактрисы и актеры, сообщило издание Mashable. Уже точно известно, что в акции примут участие Аса Акира и Род Джексон, а также 26-летний комик Райан Кример.
Вице-президент Pornhub Кори Прайс заявил, что пикантные поздравления помогут влюбленным настроиться на нужный лад, а тем, кто еще не нашел пары, не чувствовать одиночество. По традиции, Pornhub предоставит пользователям бесплатный премиум-доступ. В прошлом году такой возможностью воспользовались более трех миллионов человек.
«Независимо от того, отмечаете ли вы праздник со своей половинкой или наслаждаетесь собственным обществом, мы протянем вам руку помощи, чтобы в День святого Валентина любовь почувствовали все», — подчеркнул Прайс.
По итогам 2019 года Pornhub сообщил, что сайт посетили 42 миллиона человек. Самым популярным запросом стало любительское видео.