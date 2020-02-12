Звезды Pornhub запишут «валентинки» для влюбленных

Сайт Pornhub вновь предложил пользователям воспользоваться услугами звезд сервиса, которые могут записать видеопоздравления с Днем святого Валентина для второй половинки подписчиков. В прошлом году этой возможностью воспользовались многие.

Поздравлять с праздником любви будут знаменитые порноактрисы и актеры, сообщило издание Mashable. Уже точно известно, что в акции примут участие Аса Акира и Род Джексон, а также 26-летний комик Райан Кример.

Вице-президент Pornhub Кори Прайс заявил, что пикантные поздравления помогут влюбленным настроиться на нужный лад, а тем, кто еще не нашел пары, не чувствовать одиночество. По традиции, Pornhub предоставит пользователям бесплатный премиум-доступ. В прошлом году такой возможностью воспользовались более трех миллионов человек.

«Независимо от того, отмечаете ли вы праздник со своей половинкой или наслаждаетесь собственным обществом, мы протянем вам руку помощи, чтобы в День святого Валентина любовь почувствовали все», — подчеркнул Прайс.

По итогам 2019 года Pornhub сообщил, что сайт посетили 42 миллиона человек. Самым популярным запросом стало любительское видео.