Pornhub назвал самые популярные запросы пользователей

В 2019 году на сайт зашли более 42 миллиардов раз, а это приблизительно 115 миллионов посещений в день. Всего пользователи задали свыше 39 миллиардов поисковых запросов, загрузили более шести миллионов видео. Помимо этого появилось более 98 тысяч новых актрис, возросло число пользователей женского пола.

На поисковые запросы напрямую влияют происходящие в мире события, отметила актриса. Например, в 2019 году наибольшим спросом пользовались видеоигры и блогеры.

Первое место в рейтинге самых трендовых запросов заняли любительские видео, второе — пришельцы. В Pornhub предполагают, что это связано с призывом интернет-пользователей штурмовать секретную военную базу ВВС США «Зона 51». На третьем месте расположились ролики «от первого лица» (POV). Далее идет британская косплеерша Бель Делфин, а после нее — косплей.

Наиболее частыми поисковыми запросами оказались японки, хентай, лесбиянки, мамочки, и корейцы, рассказала Акира.

Самой популярной порноактрисой назвали 23-летнюю американку Лану Роудс. Звание самого популярного порноактера получил 25-летний испанец Джорди Эль-Ниньо Полла.