Звезду «Секса в большом городе» обвинили в сексуальных домогательствах

Звезду сериала «Секс в большом городе» Криса Нота обвинили в сексуальных домогательствах. При этом сам исполнитель роли мистера Бига называет обвинения ложными. Об этом рассказало издание Hollywood Reporter.

Известно, что обвинения в адрес актеры направили две женщины. При этом каждая из них сделала признание независимо от другой. В посланиях, полученных американским изданием, женщины рассказали, что сексуальное насилие происходило в квартире Нота. При этом разница между эпизодами составляет 11 лет: первое изнасилование случилось в 2004 году, а второе — в 2015.

«Когда я увидела, что он опять сыграл роль в „Сексе в большом городе“, это просто вывело меня из себя», — раскрыла обличительные мотивы одна из предполагаемых жертв.

Сам Крис Нот отверг все обвиения в свой адрес и заявил, что данные истории являются ложными.

«Эти истории могли произойти 30 лет назад или 30 дней назад — «нет» всегда означает нет — это та грань, которую я не переступал. Встречи происходили по обоюдному согласию. Трудно не задаться вопросом о времени появления этих историй. Я не знаю наверняка, почему они всплыли именно сейчас, но я знаю следующее: я не насиловал этих женщин», — заявил актер.

Ранее актриса Елена Проклова впервые откровенно рассказала о связи с режиссером Олегом Табаковым.