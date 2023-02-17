Знаменитости 17 февраля 2023, 01:40 Врачи поставили диагноз Брюсу Уиллису Семья Брюса Уиллиса сообщила о развитии у него лобно-височной деменции Викимедиа

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У звезды Голливуда Брюса Уиллиса диагностировали деменцию, которая прогрессирует. Об этом семья актера написала в социальных сетях.

«С тех пор как мы объявили об афазии Брюса весной 2022 года, его состояние прогрессировало. Теперь у нас есть более точный диагноз — лобно-височная деменция», — говорится в заявлении.

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Именно из-за этого заболевания у Уиллиса наблюдаются проблемы с общением, однако это лишь один из симптомов болезни. Родственники актера признались, что узнать точный диагноз стало для них облегчением. Также они подчеркнули, что медики еще не нашли способов лечения этой болезни, но возможно это может измениться в ближайшие годы.

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Бывшая жена Брюса Деми Мур сообщила, что актер принял решение завершить карьеру в Голливуде из-за диагностированной афазии. По ее словам, этот недуг серьезно повлиял на когнитивные способности актера.

Прошлой осенью стало известно, что компания Deepcake создаст цифровую копию актера Брюса Уиллиса. Артист продал фирме права на нее. При помощи технологии Deepfake специалисты воспроизведут цифровую версию актера, которую в будущем можно будет использовать для съемок фильмов.