Звезде ролика «Skyrim в реальной жизни» грозит смерть за двойное убийство

Полиция арестовала популярного американского блогера, который пародировал персонажей из видеоигры Skyrim, Али Насера Абулабана по подозрению в убийстве жены и ее приятеля. В соцсетях он известен под ником JinnKid. Об этом сообщило издание Los Angeles Times со ссылкой на полицию.

По версии следствия, его жена подала на развод из-за домашнего насилия и Абулабан переселился в отель. Через несколько дней он тайно пробрался в дом, где жил с семьей, и установил прослушивающую программу на планшет дочери. Мужчина услышал разговоры и смех супруги и ее друга, который пришел в гости. Блогер взял пистолет, приехал туда и застрелил обоих.

После этого тиктокер забрал дочь из школы, признался в преступлении матери и сдался полиции. На суде Абулабан вину свою не признал и заявил, что его жена ему изменяла. Если вину блогера докажут, то по законам Калифорнии ему может грозить смертная казнь.

У арестованного по подозрению в убийстве есть канал на YouTube и аккаунт в Instagram. Помимо героев Skyrim он пародирует известных киноперсонажей в исполнении Аль Пачино, Киану Ривза и других актеров.