Киану Ривз подарил каскадерам дорогие часы с гравировкой в честь окончания съемок фильма «Джон Уик 4»

Актер Киану Ривз на ужине в честь окончания съемок новой части франшизы «Джон Уик» подарил четырем каскадерам дорогие подарки. Он вручил каждому часы Rolex Submariner с гравировкой на память. Их стоимость составляет около миллиона рублей.

Каскадеры поделились фотографиями с вечеринки в Instagram. На задней крышке у каждого своя надпись с именем и благодарностью от актера. Также на всех часах красуется гравировка «Пятерка Джона Уика» — Ривз приобрел и себе такие же Rolex.

Ранее стало известно, что Киану Ривз принял участие в съемках четвертой части «Матрицы», трейлер которой опубликовали в Сети в сентябре. Режиссером фильма стала Лана Вачовски. Премьеру продолжения культовой истории запланировали на декабрь.