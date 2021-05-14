Звезда ТikТоk Белла Порч выпустила клип с участием российских блогеров

Звезда TikTok из Соединенных Штатов Белла Порч (Bella Poarch) выпустила дебютный клип, в котором снялись российские блогеры Дина Саева и Рахим Абрамов. За восемь часов видео посмотрели почти восемь миллионов раз.

Порч родилась на Филиппинах. По данным из открытых источников, когда будущей знаменитости было 13 лет, ее семья переехала в США. После окончания учебы в колледже она решила пойти служить в Военно-морские силы, однако подробной информации об этом в Сети нет.

Популярность пришла к Белле после того, как она опубликовала в TikTok незатейливое видео, в котором просто качала головой в такт музыке. Сейчас у нее более 60 миллионов подписчиков. У Саевой более 20 миллионов подписчиков, а у Абрамова — более 23 миллионов.