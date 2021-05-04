Дина Саева, на которую в TikTok подписались более 20 миллионов человек стала ново гостьей YouTube-шоу Ксении Собчак. Там она шокировала зрителей своими знаниями: девушка не смогла ответить, кто такие Игорь Крутой и Никита Мхалков, а также назвала «Оскар» куском металла.

Саева также показала Собчак свои апартаменты, которые снимает за 370 тысяч рублей в месяц. Кроме того, она похвасталась квартирой, которую купила в Москве за 29 миллионов рублей. Звезда TikTok также рассказала о своей зарплате — она уточнила, что получает сотни тысяч за один контракт. Она уточнила, что получила 200 тысяч рублей за короткое поздравление ветеранов, которое записала к 9 мая. Эту сумму Саева назвала «копейками».

При этом во время теста на кругозор, который Собчак традиционно устраивает своим гостям, Дина смогла ответить только на пару вопросов. Она угадала Владимира Высоцкого, но не смогла назвать ни одной его песни. Кроме того, она с трудом смогла вспомнить заслуги Валентины Терешковой — первой женщины в космосе, которая сейчас является депутатом Госдумы.

Однако профессии остальных знаменитостей Саева назвать не смогла. Чулпан Хаматову она сравнила с Анной Ахматовой из-за созвучия фамилии, назвав обоих поэтессами.

«Игорь Крутой, что-то знакомое. Это точно не политик, иначе бы он не носил такую фамилию. Певец?», — пыталась угадать она профессию знаменитого композитора.

Кто такой Игорь Николаев она не вспомнила, однако узнала его песню «Дельфин и русалка». При этом Саева знала, что он пел ее в дуете — по ее мнению, с ним выступала «Наталья Казанова», которую девушка назвала «какой-то уважаемой женщиной».

Фамилию Пьеха Саева сравнила с пьесой — она не слышала ни про Эдиту Пьеху, ни про ее внука Стаса. Не знаком девушке и Никита Михалков — его Саева тоже назвала поэтом. Собчак попыталась натолкнуть звезду TikTok на правильный ответ и спросила, знает ли она шоу Михалкова «Бесогон». Однако это название вызвало у Саевой только одну ассоциацию — самогон.

Затем ведущая отметила, что Михалков получил «Оскар» и спросила, считает ли Саева эту награду ценной.

«По мне, это просто кусок металла. Ценности нет», — ответила Дина.

Пользователи раскритиковали девушку за нелепые ошибки и незнание простых вещей. Они зацепились и за оговорку, которую Саева допустила: в какой-то момент она сказала, что произвела «курор», вместо «фурор».

«Дина — ты курор! Вся суть интервью в одном слове».

«Бузова может выдохнуть: наконец-то нашелся кто-то глупее ее!»

«Что-то после этого я и сам двух слов связать не могу».