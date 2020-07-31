Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон выздоровел после COVID-19 и сдал плазму

Американский актер Брайан Крэнстон, сыгравший Уолтера Уайта («Хайзенберга») в сериале «Во все тяжкие», выздоровел после COVID-19. Артист назвал себя счастливчиком, а других попросил соблюдать осторожность.

О том, как протекала болезнь Крэнстон рассказал в Instagram. Во время съемки видео он направлялся в Центр крови и тромбоцитов в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Актер решил сдать плазму, чтобы помочь заразившимся коронавирусом.

«Я довольно строго соблюдал все предписания, и все же… Я подхватил вирус», — написал он.

По словам Крэнстона, ему повезло: COVID-19 протекал у него в легкой форме, и все симптомы были несерьезными. У артиста болела голова, он потерял обоняние и испытывал некоторое стеснение в груди.

«Призываю вас носить эту чертову маску, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Мы сумеем победить, только если будем следовать правилам все вместе», — заключил американский актер.

Брайан Крэнстон больше всего запомнился российской аудитории в сериале «Во все тяжкие», где сыграл роль химика Уолтера Уайта. На большом экране он появлялся в фильмах «Годзилла» (2014 год), «Джон Картер», «Спасти рядового Райана» и в других киноработах.