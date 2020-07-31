Определены правила реабилитации пациентов после COVID-19

Минздрав России утвердил и разослал в регионы рекомендации по реабилитации пациентов после COVID-19. После выписки переболевшие должны две недели находиться дома на постинфекционной изоляции, а затем пройти санаторно-курортное лечение.

Опубликованные на сайте Минздрава рекомендации были разработаны группой экспертов, учитывавших особенности реабилитации при оказании специализированной помощи переболевшим коронавирусом пациентам особенности медреабилитации в отношении детей и оздоровительных мероприятий по оздоровлению медработников, помогавших пациентам, зараженным коронавирусной инфекцией нового типа.

«Для обеспечения реализации индивидуальной программы реабилитации в соответствии с ограничением жизнедеятельности рекомендовано использовать шкалу реабилитационной маршрутизации», — сообщила пресс-служба ведомства.

По мнению экспертов, 14-дневная изоляция является оптимальной с учетом использования телемедицинских технологий. Последующее направление на санаторно-курортные процедуры завершит дальнейшую реабилитацию.

В середине июля зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего бизнеса Айрат Фаррахов предложил выдавать малоимущим россиянам сертификаты в фитнес-клубы.