Зрители сериала «Мир Дикого Запада» увидят дракона из «Игры престолов»

В ту же серию попадут исполнительные продюсеры «Игры престолов» Дэн Вайс и Дэвид Бениофф. По сюжету они станут разработчиками робота крылатой рептилии.

Такой ход — идея автора литературного первоисточника Джорджа Мартина.

Предполагается, что в сериале покажут очередной тематический парк развлечений, основанный на фэнтези.

Ранее стало известно, что третий сезон «Мира Дикого Запада» покажут 15 марта на телеканале HBO.