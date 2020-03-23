Зрители сериала «Мир Дикого Запада» увидят дракона из «Игры престолов»
Создатели американского научно-фантастического сериала-вестерна «Мир Дикого Запада» добавили неожиданное камео. Во втором эпизоде зрителям покажут дракона из фэнтези «Игра престолов». Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на издание Variety.
В ту же серию попадут исполнительные продюсеры «Игры престолов» Дэн Вайс и Дэвид Бениофф. По сюжету они станут разработчиками робота крылатой рептилии.
Такой ход — идея автора литературного первоисточника Джорджа Мартина.
Предполагается, что в сериале покажут очередной тематический парк развлечений, основанный на фэнтези.
Ранее стало известно, что третий сезон «Мира Дикого Запада» покажут 15 марта на телеканале HBO.