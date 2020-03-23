    23 марта 2020, 13:24

    Зрители сериала «Мир Дикого Запада» увидят дракона из «Игры престолов»

    Ольга Ситникова

    Создатели американского научно-фантастического сериала-вестерна «Мир Дикого Запада» добавили неожиданное камео. Во втором эпизоде зрителям покажут дракона из фэнтези «Игра престолов». Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на издание Variety.

    В ту же серию попадут исполнительные продюсеры «Игры престолов» Дэн Вайс и Дэвид Бениофф. По сюжету они станут разработчиками робота крылатой рептилии.

    Такой ход — идея автора литературного первоисточника Джорджа Мартина.

    Предполагается, что в сериале покажут очередной тематический парк развлечений, основанный на фэнтези.

    Ранее стало известно, что третий сезон «Мира Дикого Запада» покажут 15 марта на телеканале HBO.