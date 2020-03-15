Третий сезон сериала «Мира Дикого Запада» стартует 16 марта. Чего ждать?

Третий сезон ставшего для многих культовым сериала «Мир Дикого Запада» выходит на телеканале HBO 15 марта. Предыдущие сезоны уже получили 21 номинацию премии «Эмми». Россияне его смогут увидеть 16 марта на стриминговом сервисе «Амедиатека». Осторожно, спойлеры!

В предыдущих сезонах рассказывалось о парке развлечений в антураже Дикого Запада, где помимо людей присутствуют человекоподобные роботы. Со временем, они начали обретать сознание. В конце второго сезона два робота Долорес и Джеффри Райт покинули парк с процессорами нескольких погибших андроидов. Третий сезон рассказывает о том, как Долорес планирует месть. В новых эпизодах появятся актеры Аарон Пол и Венсан Кассель.

Создатели сериала Джонатан Нолан и Лиза Джой сообщили Нollywood reporter, что в третьем сезоне изменилась структура повествования. Нолан посулил зрителям «радикальный сдвиг».

«В этих персонажах привлекает то, что они не люди. Но они связаны теми же узами, что и их хозяева, может быть, даже в большей степени. По-моему, у Долорес теперь другая точка зрения на многое и иные цели. Они экзистенциальны, и выводят историю на новый уровень», — сообщил режиссер.