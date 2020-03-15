Третий сезон сериала «Мира Дикого Запада» стартует 16 марта. Чего ждать?
В предыдущих сезонах рассказывалось о парке развлечений в антураже Дикого Запада, где помимо людей присутствуют человекоподобные роботы. Со временем, они начали обретать сознание. В конце второго сезона два робота Долорес и Джеффри Райт покинули парк с процессорами нескольких погибших андроидов. Третий сезон рассказывает о том, как Долорес планирует месть. В новых эпизодах появятся актеры Аарон Пол и Венсан Кассель.
Создатели сериала Джонатан Нолан и Лиза Джой сообщили Нollywood reporter, что в третьем сезоне изменилась структура повествования. Нолан посулил зрителям «радикальный сдвиг».
«В этих персонажах привлекает то, что они не люди. Но они связаны теми же узами, что и их хозяева, может быть, даже в большей степени. По-моему, у Долорес теперь другая точка зрения на многое и иные цели. Они экзистенциальны, и выводят историю на новый уровень», — сообщил режиссер.