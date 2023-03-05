05 марта 2023, 19:43
Зреет грандиозная паника. В Германии поделились опасениями из-за преемника Путина
«ОСН»: в Германии началась паника из-за преемника Путина
В Германии опасаются преемника президента России Владимира Путина, признался член федерального парламента ФРГ Александр Мюллер. Судя по всему, в стране назревает грандиозная паника по этому поводу, отметила «Общественная служба новостей».
Мюллер, слова которого процитировала «ОСН», указал, что появление во главе России более удобного и понятного для Запада лидера маловероятно.
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Политик отдельно отметил заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и первого замминистра обороны Валерия Герасимова. По его словам, они еще менее предсказуемы, чем нынешний президент страны.
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«ФРГ опасается, что будет в будущем — после Владимира Путина. Запад, вероятно, не дождется удобных и радикальных перемен», — сказал Мюллер.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Путин еще не решил, будет ли выдвигаться на пост главы государства в 2024 году.
Запад
Владимир Путин
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