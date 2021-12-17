Песков: президентом после Путина станет тот, за кого проголосуют россияне

Владимир Путин еще не решил, будет ли снова выдвигаться на пост президента в 2024 году. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в интервью YouTube-каналу RTVI. Он подчеркнул, что глава страны пока не делился подобными планами со своими приближенными.

«Он еще не определился. По крайней мере, нам с вами не сказал, есть ли у него такое желание или нет», — рассказал Песков.

Он также отметил, что обсуждать тему выборов еще слишком рано. И если даже Путин не будет баллотироваться, то сможет порекомендовать кого-то на роль преемника.

«Наверняка у президента будут когда-то свои предпочтения в отношении кого-то, и наверняка он этого кого-то порекомендует. Он вправе будет высказать свои предпочтения, но президентом следующим будет понятно кто — тот, за кого проголосуем мы с вами», — добавил Песков.

В интервью представитель Кремля также оценил харизму российского лидера.

«Владимир Путин уникален по уже имеющемуся следу в истории — как и Коль, и Меркель, и Ширак, и Си Цзиньпин», — заявил пресс-секретарь.

Ранее Путин и сам признался: он пока не знает, участвовать в выборах или нет. На заседании форума «Россия зовет!» он объявил, что не ставит президентство своей целью. Однако отметил: наличие возможности выдвинуть свою кандидатуру на президентский пост стабилизирует ситуацию в стране.