Эксклюзив 29 марта 2024, 00:45 «Знают больше, чем говорят». Сокрытие важной информации увидели в молчании США о теракте в «Крокусе» Политолог Станкевич о теракте в «Крокусе»: США знают больше, чем говорят

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Выпустившие в начале марта предупреждение о высокой вероятности теракта в России отказались раскрыть какие-либо детали после нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл». На этом фоне особенно ярко выглядит президент Франции Эммануэль Макрон, который дал прямое согласие к обмену с Россией информацией о возможных терактах. Об этом в комментарии ведущей «360» Екатерине Малашенко заявил политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Он напомнил, что Макрон в своем недавнем заявлении объявил, что спецслужбы Франции во взаимодействии с коллегами по Евросоюзу сорвали несколько терактов в ряде европейских стран.

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«Они обладали массивом информации, что люди перемещались, что-то затевали, их отслеживали и сорвали их замыслы. Этой информацией надо делиться с российскими спецслужбами. Особенно после того, что произошло в Москве. Макрон выразил такую готовность и сказал, что сотрудничество с Россией будет обязательно», — заявил Станкевич.

Политолог отметил, что США после предупреждения о теракте, предоставив неполную информацию, после нападения на «Крокус» ведут себя, как минимум странно. Потому что именно сейчас пора раскрыть все детали.

«Наверняка они знают больше, чем говорят. Здесь речь идет об американской АНБ (разведывательное подразделение Минобороны США — прим. ред.), которое жестко контролирует телефонные переговоры и то, что передается по интернету. Ведь основные серверы находятся как раз на американской территории. Но США ничего больше говорить не хотят», — заявил Станкевич.

Спецслужбы США передали в Россию неполные сведения об террористической угрозе до нападения боевиков на «Крокус Сити Холл», сообщила со ссылкой на источники в американских и европейских службах безопасности газета The New York Times. Собеседники журналистов пояснили, что предоставить полные данные о террористах американцам помешали ухудшившиеся отношения между двумя странами и опасения, что раскроются другие секретные данные.