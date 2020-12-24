Зиничев назвал основную задачу гуманитарной операции в Карабахе

Восстановить как можно скорее мирную жизнь — главная задача гуманитарной операции в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев в ходе рабочих визитов в Армению и Азербайджан.

«Основная задача проводимой гуманитарной операции — скорейшее восстановление мирной жизни в регионе. Для нас очень важно наличие актуальной и достоверной информации о реальных потребностях Нагорного Карабаха в целях минимизации возможных негативных последствий для населения», — приводит РИА «Новости» слова Зиничева со ссылкой на ведомство.

Министр добавил, что МЧС России входит в состав рабочих групп по оценке состояния инфраструктуры и потребностей Карабаха. Зиничев побывал в Армении и Азербайджане и встретился с главами государств и своими коллегами — руководителями МСЧ.

По его словам, в Нагорный Карабах на машинах уже привезли около 300 тонн гуманитарных грузов. Почти 1200 тонн доставили по железной дороге. В регион перебросили отряд гуманитарного разминирования МЧС России.

9 сентября Россия, Армения и Азербайджан подписали совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. В зону конфликта вошли российские миротворцы, которые помогают беженцам вернуться домой, следят за соблюдением договоренностей, лечат людей, разминируют территорию и восстанавливают разрушенную войной инфраструктуру.