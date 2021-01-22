Зинедин Зидан заболел ковидом

«У нашего тренера Зинедина Зидана положительный результат на COVID-19», — говорится в сообщении «Реала». Информации о том, как себя чувствует наставник одного из самых титулованных клубов в истории испанского футбола, пока нет.

Зидан встал у руля «Реала» в январе 2016 года. Он сменил на этом посту Рафаэля Бенитеса. В декабре 2020 года в СМИ появилась информация, что прославленный французский футболист собирается уйти из команды после окончания сезона из-за недовольства трансферной политикой руководства клуба.