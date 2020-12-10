СМИ сообщили, что Зидан планирует покинуть «Реал Мадрид»

По информации журналистов, наставнику не нравится то, что руководство клуба не выполнило трансферные обещания. Согласно заверениям тренеров, в клуб должны были перейти Поль Погба, Садио Мане и Эдуардо Камавинга.

Контракт будет расторгнут по соглашению обеих сторон, пишет «Газета.ru».

Впервые Зидан был назначен главным тренером «Реала» 4 января 2016 года. Тогда он сменил на посту Рафаэля Бенитеса. В 2018 году он ушел из команды, а менее чем через год вернулся на должность наставника мадридского клуба.