Экс-премьер Великобритании предрек стране «зиму нищеты»

Великобританию ждет «зима нищеты», если власти не примут чрезвычайный бюджет, предупредил бывший премьер-министр Гордон Браун. По его словам, реальное положение дел в экономике страны очень мрачное, спорить с этим бессмысленно.

Браун добавил, что Борис Джонсон, а также Лиз Трасс и Риши Сунак, которые борются за кресло премьера, должны скорректировать бюджет как можно скорее, чтобы предотвратить социальную катастрофу, написали «Известия».

«Реальность мрачна и неоспорима: финансовая бомба замедленного действия взорвется для семей в октябре, когда второй раунд повышения цен на топливо за шесть месяцев пошлет ударную волну по каждому дому и подтолкнет миллионы людей к краю пропасти», — сказал он в комментарии The Guardian.

По его словам, Джонсон, Сунак и Трасс должны на этой неделе согласовать чрезвычайный бюджет. Если этого не произойдет, парламент должен быть отозван, чтобы заставить их сделать это, подчеркнул политик.

«Нет ничего морального в том, что равнодушные лидеры обрекают миллионы уязвимых и непорочных детей и пенсионеров на зиму ужасной нищеты», — заключил экс-премьер страны.

Ранее о том, что жителей Великобритании ждет тяжелая зима из-за кризиса энергоресурсов, заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс.