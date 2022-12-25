Мир 25 декабря 2022, 00:26 Зимний шторм вызвал рекордное снижение добычи газа в США — СМИ Bloomberg: снежная буря привела к рекордному сокращению добычи природного газа в США РИА «Новости»

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После обрушившегося на США зимнего шторма в стране зафиксировали рекордное сокращение добычи природного газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным на 24 декабря, показатели добычи газа сократились почти на 2,8 миллиона кубометров. Это является самым большим спадом за более чем 10 лет. А вот внутренний спрос на газ, наоборот, вырос до самых высоких значений с начала 2019 года.

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Ранее стало известно, что 15 жителей США погибли из-за зимнего шторма. Низкая температура, обильные снегопады, сильный ветер и гололедица приели к множеству аварий, а также в населенных пунктах оборвались линии электропередач.

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В субботу, 24 декабря, отменили более 1,8 тысячи авиарейсов. С самой сложной ситуацией столкнулись аэропорты Детройта, Чикаго, Миннеаполиса и Денвера. Сейчас в Соединенных Штатах без электричества остаются около миллиона потребителей, речь идет о домохозяйствах и предприятиях.