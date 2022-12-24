Мир 24 декабря 2022, 21:30 Жертвами зимнего шторма в США стали около 15 человек CNN: около 15 человек погибли из-за зимнего шторма в США Unsplash

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Сильный шторм обрушился на большую часть Соединных Штатов. Телеканал CNN сообщил о 15 погибших из-за непогоды.

Резкое понижение температуры, сильный ветер и гололедица спровоцировали резкий рост числа ДТП, обрывов линий электропередач и задержек рейсов в аэропортах.

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В штате Огайо в автоавариях погибли четыре человека, в Канзасе и Кентукки — по три, в Висконсине, Теннесси и Миссури — по одному. Двое жителей штата Нью-Йорк умерли из-за того, что медики не успели вовремя к ним добраться по заснеженным дорогам.

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Ранее в США пришлось отменить более 1,8 тысячи авиарейсов. Самая сложная ситуация наблюдается в аэропортах Детройта, Чикаго, Миннеаполиса и Денвера. Согласно данным мониторингового интернет-ресурса poweroutage.us, в США без электроэнергии остались свыше 1,6 миллиона потребителей.

Несколько дней назад на Японию тоже обрушились снегопады. В результате почти 10 тысяч домов отключили от электричества. Также сообщалось о гибели одного человека. Полицейские нашли 73-летнего мужчину мертвым в сугробе.