После сокращения транзита по «Северному потоку» из-за остановки еще одной турбины Siemens европейцы забили тревогу. В Twitter они призвали запустить трубопровод «Северный поток — 2».

По мнению пользователей соцсети, введение в эксплуатацию российского газопровода спасет Европу от «холодной зимы».

«Нужно было запустить второй трубопровод („Северный поток — 2“ — прим. ред.), вместо того чтобы его хоронить», — заявил один из комментаторов.

«Эх, если бы была еще одна труба, которую можно было бы запустить. Не может же Германия быть настолько глупой, чтобы и ее похоронить?», — намекнул на «Северный поток — 2» другой пользователь.

Днем в понедельник «Газпром» сообщил об остановке еще одной турбины Siemens. В компании отметили, что подошел срок технического обслуживания агрегата. В пресс-службе холдинга добавили, что суточная производительность КС «Портовая» с 27 июля составит не более 33 миллионов кубометров голубого топлива.