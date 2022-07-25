«Газпром» остановил эксплуатацию еще одной турбины Siemens

Компания «Газпром» остановила эксплуатацию еще одной турбины Siemens на КС «Портовая». Об этом информировала в Теlеgrаm пресс-служба корпорации.

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) „Газпром“ останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС „Портовая“», — сказано в сообщении.

Суточная производительность КС «Портовая», головной компрессорной станции «Северного потока», с 07:00 27 июля составит до 33 миллионов кубометров в сутки, добавили в «Газпроме».

Ранее стало известно, что госкорпорация получила от Siemens выданную в Канаде лицензию на ремонт турбины для «Северного потока». Однако документы вызвали у «Газпрома» вопросы. В частности, открытыми остались моменты по поводу санкций Евросоюза и Великобритании. Компания в очередной раз попросила Siemens о «незамедлительной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений».