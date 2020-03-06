Жуткий фотоальбом с обложкой из человеческой кожи нашли в Польше

На антикварном рынке в Польше нашли фотоальбом времен Второй мировой войны, обтянутый человеческой кожей. Обложку для него делали из жертв нацистского концентрационного лагеря Бухенвальд.

Новый владелец альбома передал его сотрудникам музея Аушвиц-Биркенау, сообщило издание Daily Mail. Он заметил, что на обложке видны татуировки, есть человеческие волосы и идет неприятный запах.

Эксперты проанализировали состав фотоальбома и пришли к выводу, что его действительно перетянули человеческой кожей. Скорее всего, «материалы» получили от погибшего в Бухенвальде заключенного.

Считается, что жена коменданта лагеря Ильза Кох убивала заключенных мужчин с интересными татуировками. Их кожу использовали для изготовления предметов интерьера — абажуров, альбомов, книг и других. В воспоминаниях выживших в Бухенвальде есть рассказы о том, как именно использовали человеческую кожу.

В музее Освенцима заметили, что это напрямую связано с Ильзой Кох, известной убийце концлагеря. Она была одной из тех, кого оправдали на Нюрнбергском процессе, несмотря на имеющиеся против женщины доказательства.