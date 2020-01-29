Посольство США сделало американцев освободителями Освенцима

Американцев снова «по ошибке» назвали освободителями нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим). На этот раз оговорилось посольство США в Дании.

Сообщение опубликовано в Twitter дипмиссии и посвящено Международному дню памяти жертв холокоста.

«75 лет назад американские солдаты освободили лагерь Аушвиц-Биркенау», — заявили в посольстве.

На дипломатов обрушились с критикой, а их публикацию назвали ложью.

«Все это ложь. Не вы освободили Освенцим. 27 января 1945 года Красная армия освободила этот концентрационный лагерь, где еще было около семи тысяч заключенных», — писали в Twitter.

«Это были русские, глупые», — коротко заметили в комментариях.

Позже посольство признало, что совершило ошибку. Однако содержание первоначального сообщения дипломаты так и не исправили.

«Вчера мы по ошибке написали, что Освенцим был освобожден американскими солдатами. Конечно, это были советские солдаты. Мы признаем важный вклад всех союзных сил во время Второй мировой войны и чтим шесть миллионов евреев, погибших во время холокоста», — написали в посольстве США.

В российском диппредставительстве заметили, что Вашингтон занят бесстыдным переписыванием истории. Концентрационный лагерь, напомнило посольство, освободили красноармейцы.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel тоже приписал освобождение лагеря смерти американцам.

С 1941 по 1945 годы в Аушвице погибли около 1,4 миллиона человек, в том числе порядка 1,1 миллиона евреев. Освенцим, в который советские войска вошли 27 января 1945 года, стал одним из главных символов холокоста.