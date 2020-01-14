Журналисты застали Джулиана Ассанжа перед зданием суда. Видео

Российское видеоагентство Ruptly запечатлело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа сразу после заседания суда в Лондоне. Он находился в полицейском фургоне, который привез его из тюрьмы на очередное разбирательство.

Журналисты встретили Ассанжа, когда его доставили в суд по делу об экстрадиции в США. На видео слышно, как люди кричат: «Не сдавайся, Джулиан! Мы боремся за тебя!».

Ассанж делал приветственные жесты, улыбался, и прикрывал глаза от вспышек фотокамер.

Видео Ruptly.

Если основателя WikiLeaks выдадут США, ему грозит многолетнее заключение. Вашингтон предъявил ему 17 эпизодов обвинений в шпионаже и раскрытии секретной информации.

Его адвокат Аитор Мартинез заявил, что следующие слушания по делу об экстрадиции назначены на 25 февраля. Он надеется на отклонение запроса американских властей.