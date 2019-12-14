Названа дата слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Очередные слушания по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут 25 февраля 2020 года. Сторона защиты надеется на отклонение запроса американских властей. Об этом рассказал Аитор Мартинез — адвокат, который занимается координацией защиты Ассанжа в Испании по вопросам экстрадиции и шпионажа против него.

Слушание в Вестминстерском суде в Великобритании пройдет 19 декабря, сообщило РИА «Новости». Оно состоится в рамках простой процедуры для представления доказательств. На него Ассанж не приедет. А 25 февраля 2020 года должностные лица проведут слушание об экстрадиции. На нем решится, нужно или нет выдавать основателя WikiLeaks в Америку.

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«Хотя мы надеемся, что запрос США будет отклонен», — отметил Мартинез.

Ранее отец заключенного 80-летний австралиец Джон Шиптон заявил, что опасается экстрадиции сына в США, где тому грозит длительный тюремный срок. Мужчина полагает, что сын умрет в тюрьме.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года, так как боялся экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019-го мужчину задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал основателя WikiLeaks виновным в нарушении условий выхода под залог и отправил на 11 месяцев в тюрьму. Слушания по вопросу экстрадиции стартовали 2 мая.

В конце мая власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Если Ассанжа отправят в США, он на многие годы попадет в тюрьму.