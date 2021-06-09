Журналисты Белого дома не смогли вылететь в Европу из-за нашествия цикад на их самолет

Журналистам пресс-пула президента США Джо Байдена пришлось перенести вылет в Европу из-за попадания цикад в двигатель самолета. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным СМИ, сначала рейс перенесли на два часа, а потом еще на три.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Джо Байден 50 лет готовился к встречам в Европе, которые он в блиажайшее время планирует провести.

«Он готовился к этому 50 лет, он был на мировой сцене и знает определенное число лидеров, включая президента Путина, и тех, кого он увидит на саммите НАТО и G7», — сказала Псаки во время брифинга.

Она добавила, что личные встречи с мировыми лидерами имеют большое значение для Байдена, так как они более эффективны. По словам пресс-секретаря, за плечами главы Вашингтона несколько десятилетий опыта, на который он будет опираться во время поездки.

Байден 16 июня проведет переговоры с Путиным в Женеве. Перед этим у американского лидера запланирована встреча с британским премьером Борисом Джонсоном, а также саммит G7 и саммит США-НАТО.