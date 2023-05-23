Мир 23 мая 2023, 09:36 Журналистка Кэрролл решила отсудить у Трампа еще 10 млн долларов AP: у Трампа решили отсудить еще 10 млн долларов, чтобы «удержать от клеветы» Викимедиа

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Писательница и журналистка Элизабет Джин Кэрролл захотела отсудить у экс-президента США Дональда Трампа еще 10 миллионов долларов. Для этого она обратилась в суд с просьбой внести изменения в иск о клевете, поданный против политика, сообщил ТАСС со ссылкой на Associated Press.

По информации AP, Кэрролл решила привлечь Трампа к ответственности за высказывания на выступлении перед избирателями после вынесения решения суда.

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Адвокаты писательницы полагают, что эти слова были клеветническими.

«Трудно представить себе клевету, которая была бы так сильно мотивирована ненавистью, враждебностью и злобой», — отметили юристы в обращении к суду.

Они отметили, что сумму, которую Трампа обязали выплатить Кэрролл, нужно увеличить. Так, по их мнению, экс-президента и других лиц можно будет «удержать от дальнейшей клеветы».

Жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Трампа виновным по гражданскому иску писательницы 9 мая. Она обвинила политика в домогательстве и клевете. Бывшего лидера США обязали выплатить ей пять миллионов долларов. Трамп назвал исход дела «величайшей охотой на ведьм».