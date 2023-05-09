Мир 09 мая 2023, 23:00 Трамп назвал «величайшей охотой на ведьм» исход дела журналистки Кэрролл Трамп назвал вердикт по делу журналистки Кэрролл позором и величайшей охотой на ведьм РИА «Новости»

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Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал вердикт присяжных по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл. В соцсети Truth Social он назвал принятое решение позором и величайшей охотой на ведьм.

«Вердикт является позором — продолжение величайшей охоты на ведьм за все время», — привел RT сообщение Трампа.

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Представитель политика Стивен Чунг назвал дело «фальшивым», добавил CNN. Как сообщила журналистка телеканала Кара Сканнелл, которая присутствовала в зале суда при вынесении приговора, Джин Кэрролл «испытала чувство облегчения», а на ее лице появилась улыбка.

Во вторник, 9 мая, присяжные федерального суда Манхэттена признали Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Бывший президент США должен выплатить компенсацию в два миллиона долларов Кэрролл в рамках урегулирования иска, а также еще три миллиона долларов — за клевету и нанесенный ущерб репутации журналистки.