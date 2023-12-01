Мир 01 декабря 2023, 23:45 Журналистка Deutsche Welle обратилась к Лаврову по-русски после того, как он поставил ее на место Журналистка Deutsche Welle обратилась к Лаврову по-русски после слов о СМИ ФРГ РИА «Новости»

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Журналистка издания Deutsche Welle* обратилась к российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову на русском языке в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел. Трансляцию мероприятия опубликовали на YouTube-канале Ministry of Foreign Affairs of Russia.

Женщина по-английски спросила у Лаврова, будет ли российская сторона выходить из ОБСЕ, однако исказила его слова, заявив, что дипломат якобы не верит в яркое будущее организации.

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«Вы меня, пожалуйста, цитируйте правильно. Я сказал, что мне безразлично, чем закончится нынешнее заседание ОБСЕ», — ответил Лавров.

Потом министр добавил, что в Германии диктуют журналистам, что именно следует написать. На это женщина возразила уже на русском языке: «Это не правда, нам никто не говорит, что писать».

Ранее Лавров заявил, что Запад не возразил на представленные Россией аргументы. Так он высказался о целях и причинах гибридной войны западных государств против российской стороны. По словам дипломата, отсутствие возражений после предоставления подробных аргументов является трусостью.

* признано в России СМИ-иноагентом