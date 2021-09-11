Журналист Владимир Сухой рассказал об ужасе работы возле рухнувших башен-близнецов 11 сентября 2001 года

Журналист-американист Владимир Сухой в момент теракта 11 сентября 2001 год был собкором Первого канала в США. В разговоре с «360» он описал обстановку тех дней как полумарсианскую и нереальную.

В момент теракта Сухой со съемочной группой был в Вашингтоне. Когда самолеты врезались в башни, журналисты попытались поехать в Нью-Йорк, но дороги были закрыты.

Вся страна погрузилась в полный локдаун. Все было выключено: связь, телевидение. Дороги перекрыты Владимир Сухой.

Когда самолет врезался в здание Пентагона, они вернулись и оказались на месте происшествия одними из первых.

«Вообще, это немыслимая вещь в Америке, потому что никакого оцепления, ничего — все в растерянности, идут огромные толпы людей куда-то. Все растеряны, транспорт не работает. Мы приехали и начали снимать. Там многие говорят, что это была ракета и так далее. Все это чепуха. Там действительно был самолет, и у него сложились крылья — получилось такое впечатление, что ракета», — рассказал Владимир Сухой.

По словам журналиста, они работали в неизвестности и даже не могли передать все то, что им удалось наснимать в Вашингтоне — связи с Москвой не было еще двое суток. Потом они уехали в Нью-Йорк, где проработали полторы недели. В какой-то момент, как рассказал Сухой, он не спал 72 часа.

«Невозможно передать вот эту атмосферу. Это какой-то полусмог-полутуман: строительный мусор в воздухе, вот из этого тумана выныривают люди. Пожарные, полицейские, люди, которые ищут своих родственников, практически ничего не видно. Все закрыто, поскольку вся коммуникация взорвалась. <…> Этот полумарсианский, какой-то нереальный пейзаж. И постоянное ожидание, что ближайшее здание тоже обрушится. Так и случилось, на четвертый день», — рассказал Сухой.

Журналист признался, что его пугало ощущение, что под завалами еще могут быть люди. Им казалось, что они слышали голоса.

«Понятно, что там люди уже умерли или умирают, но кажется, что кто-то еще просит о помощи. Ужасное чувство бессилия», — заключил Сухой.

Башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке разрушились 11 сентября 2001 года, когда террористы направили в них два захваченных самолета. Еще один протаранил здание Пентагона, четвертый упал в Пенсильвании. Всего погибли более 2,9 тысячи человек.