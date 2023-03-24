24 марта 2023, 02:31
Журналист рассказал об истерике Зеленского на саммите ЕС
Журналистка ван Денски заявила о резком обращении Зеленского к саммиту ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Евросоюза в слишком грубой и эмоциональной форме, поэтому его речь не опубликовали. Как рассказала журналистка Анна ван Денски на своем YouTube-канале со ссылкой на знакомых с дипломатами коллег, лидер страны угрожал и требовал немедленных поставок оружия.
По ее словам, Зеленский выступал в окружении военных, а его речь была довольно агрессивной. Он заявил, что если Украина не получит вооружение немедленно, то потом «будет некому» ее поставлять.
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«Скорее всего, этой речи и не появится в публичном доступе, потому что он действительно высказывался очень резко, поскольку считает, что все эти политические декларации ничего не стоят, если нет действий», — сказала журналистка.
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Накануне саммита Зеленский опубликовал традиционное видеообращение. В нем он жаловался на то, что переговоры с партнерами затягиваются, и поддержки Запада уже недостаточно. Он также осудил отсутствие решения о поставке Украине дальнобойных ракет и истребителей.
Владимир Зеленский
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