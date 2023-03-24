Мир 24 марта 2023, 02:07 Зеленский заявил об отсутствии успехов в поддержке Украины Зеленский заявил об отсутствии успехов и новых решений по поддержке Украины сайт президента Украины

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Принятие необходимых для Киева решений затягивается. Президент Украины Зеленский заявил об отсутствии успехов в вопросе поддержки страны. Об этом сказал он в видеообращении на своем Telegram-канале.

«Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в сомнительных действиях? К сожалению, это так, и в Кремле это видят», — возмутился украинский лидер.

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Лидер Украины пожаловался, что обещанные киевскому режиму дальнобойные ракеты, танки, и самолеты очень сильно задерживаются. Зеленский добавил, что временно откладываются такие мероприятия как: введение новых антироссийских санкций, «саммит формулы мира» и украинское решение по евроинтеграции.

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Ранее стало известно, что общая сумма военной поддержки Киева Вашингтоном превысила 33 миллиарда долларов. Именно с начала спецоперации Соединенные Штаты выделили Украине 32,5 миллиарда долларов. Однако 20 марта власти США выделили еще один пакет военной помощи Киеву. По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, новый транш оценивается в 350 миллионов долларов.